Герои «Модного приговора»: Ягудин недоволен няней своих детей, а персидский принц – русской женой

Рассказываем, что покажут в выпусках шоу с 16 по 19 марта на Первом канале.

«Я не намерен ее обнимать, если она не накрашена»

Во вторник страсти кипят между персидским принцем Али и деревенской простушкой Светланой. Пылкий иранец в начале программы заявил: «Я не намерен ее обнимать, если она не накрашена и лохмата. Хочу, чтобы она была сексуальной, но недоступной. Но пока вижу полную безвкусицу».

Ему ничего не стоит заставить жену переодеться перед самым выходом из дома. «Я явно не дотягиваю до своего принца», — соглашается с мужем Светлана. А тот частенько бодрит ее скандалами и грозится уйти. Роза Сябитова, приглашенная гостьей на программу, поделилась с парой своими советами, однако отметила, что скептически относится к интернациональным бракам.

Надежда Бабкина в финале программы взяла с героини обещание сместить фокус внимания с мужа на себя. Героиня не смогла сдержать слез, увидев своей новый образ и пообещала поработать над своей самооценкой.

«Она одевается в древние наряды!»

Среда. По мнению Максима, его мама Лариса отказывается жить настоящим, постоянно страдает по прошлому и ничего не хочет менять в своей жизни. Вот и в выборе одежды она придерживается устаревших взглядов: «Она одевается в древние наряды! Прям хочется стряхнуть с них пыль».

Максим убежден, что перезагрузка поможет его маме смотреть вперед, а не бесконечно оплакивать покойного мужа и жить жизнью детей. Лариса отвечает, что старомодные вещи ее устраивают, а кроме пятерых детей, девяти котов и творчества Фредди Меркьюри ей больше ничего в жизни не нужно.

Ягудин привел няню своих детей

Четверг. Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина обратились в Модный суд с просьбой преобразить няню их детей Раду. Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина хотят, чтобы она одевалась более элегантно, а не в спортивном стиле.

Рада с обвинениями не согласна и говорит, что, работая няней и ухаживая за детьми, ей приходиться много двигаться. А еще она очень любит спортивный стиль. Героиня призналась, что имеет много вещей, но понятия не имеет, как их сочетать и куда в них ходить.

«Она придумала образ бабушки»

Пятница. Анна абсолютно не разбирается в людях. Все ее друзья и бывший сожитель только пользовались Аниной добротой, а когда помощь потребовалась самой Ане, рядом не было никого.

Устав от разочарований в людях, девушка ударилась с головой в съемки развлекательных роликов, она придумала образ бабушки и слегка зациклилась на нем. Подруга Светлана переживает, что, бесконечно пародируя эту бабушку, Аня себе мужа никогда не найдет.

Смотрите также: