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«Мои любимые»: Лютаева одной и первых поздравила Арнтгольц и Богатырева с рождением сына Данилы

Молодожены принимают поздравления от коллег и близких друзей.

«Мои любимые»: Лютаева одной и первых поздравила Арнтгольц и Богатырева с рождением сына Данилы
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

Татьяна Лютаева одной из первых поздравила молодую мамочку Татьяну Арнтгольц с рождением малыша. Актриса подарила своему возлюбленному Марку Богатыреву долгожданного наследника — сына Данилу. Об этом сам счастливый отец рассказал поклонникам в микроблоге.

К слову, у Татьяны есть 11-летняя дочка Мария от Ивана Жидкова. Экс-возлюбленный Арнтгольц от громких слов и теплых пожеланий воздержался. Однако успел отметиться «лайком» под снимком Марка Богатырева с сынишкой на руках. Сама актриса пока сохраняет молчание.

Актриса Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: Instagram.com/tarntgoltsofficial

«В доме счастье — сын родился! Богатырев Данила Маркович!! В добрый путь», — отметил актер.

Он же поделился первым снимком с сыном. Впереди у супругов бессонные ночи и все прелести родительства, а также заботы о малыше, который потребует к себе все внимание мамы и папы.

Актер Марк Богатырев с сыном
Марк Богатырев поделился первым снимком с новорожденным сынишкой на руках. Фото: Instagram.com/marchi25

«Мои любимые!!» — не сдержала радостных эмоций Татьяна Лютаева, добавив кучу смайлов в виде ангелочков и сердечек.

«Марк, Таня, Даня! Какое счастье!! Рад за вас очень, поздравляем», — вторит актрисе Евгений Пронин.

«Принимайте поздравления!!» — отметил Сергей Лавыгин.

«Поздравляем!!» — присоединился к всеобщему ликованию Тимур Еремеев.

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