«Мои любимые»: Лютаева одной и первых поздравила Арнтгольц и Богатырева с рождением сына Данилы

Татьяна Лютаева одной из первых поздравила молодую мамочку Татьяну Арнтгольц с рождением малыша. Актриса подарила своему возлюбленному Марку Богатыреву долгожданного наследника — сына Данилу. Об этом сам счастливый отец рассказал поклонникам в микроблоге.

К слову, у Татьяны есть 11-летняя дочка Мария от Ивана Жидкова. Экс-возлюбленный Арнтгольц от громких слов и теплых пожеланий воздержался. Однако успел отметиться «лайком» под снимком Марка Богатырева с сынишкой на руках. Сама актриса пока сохраняет молчание.

«В доме счастье — сын родился! Богатырев Данила Маркович!! В добрый путь», — отметил актер.

Он же поделился первым снимком с сыном. Впереди у супругов бессонные ночи и все прелести родительства, а также заботы о малыше, который потребует к себе все внимание мамы и папы.

«Мои любимые!!» — не сдержала радостных эмоций Татьяна Лютаева, добавив кучу смайлов в виде ангелочков и сердечек. «Марк, Таня, Даня! Какое счастье!! Рад за вас очень, поздравляем», — вторит актрисе Евгений Пронин. «Принимайте поздравления!!» — отметил Сергей Лавыгин. «Поздравляем!!» — присоединился к всеобщему ликованию Тимур Еремеев.

Смотрите также: