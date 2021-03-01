«Моя любимая младшая»: Татьяна Арнтгольц показала редкое свежее фото с сестрой Ольгой

Татьяна Арнтгольц по случаю первого дня весны поделилась в Instagram редким свежим фото, на котором она запечатлена со своей сестренкой Ольгой. Судя по словам Татьяны, именно она из близнецов — старшая. Напомним, что сестры выбрали для себя актерскую стезю и еще в юности переехали из Калининграда в Москву. Вскоре Татьяна вышла замуж за Ивана Жидкова и родила дочку Машу. Однако этот союз просуществовал недолго. Сейчас актриса счастлива в браке с Марком Богатырем и готовится подарить ему малыша. Ольга в 2015 году развелась с мужем Вахтангом Беридзе, от которого родила дочку Анну. Также у актрисы есть сын Аким.

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Наш с тобой месяц, любимая моя младшая Ольга Арнтгольц и наше любимое время года!!! С весной!! Татьяна Арнтгольц

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