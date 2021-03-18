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Такие милые: девушка Моргенштерна похвасталась романтическим завтраком с любимым

Пара в настоящий момент отдыхает на Мальдивах.

Такие милые: девушка Моргенштерна похвасталась романтическим завтраком с любимым
Дилара, девушка Моргенштерна. Фото: instagram.com/influesii/

В этом сезоне многочисленные российские звезды выбрали отдых на Мальдивах. Весной на райские острова улетели: певица Назима, Максим Виторган с Нино Нинидзе, Зара с родителями и детьми. И рэпер Моренштерн со своей девушкой Диларой.

Артиста трудно назвать влюбленным героем, но, как оказалось, определенная доля романтизма ему не чужда. В личном блоге его возлюбленная похвасталась завтраком с ним, утреннюю трапезу по местным традициям подали прямо в воду на большом плавающем разносе. Специально для сладкой парочки отель выбрал его в виде большого сердца.

Моргенштерн.
Моргенштерн. Фото: instagram.com/influesii/

Стоит отметить, что Моргенштер выглядел при этом довольно счастливым и умиротворенным. А увидев экзотические закуски, пришел в восторг.

«Еда плавает!» — восхитился он.

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