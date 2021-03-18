«Море затихло перед такой красотой»: Зара показала безупречное тело в алом купальнике с пояском

37-летняя певица Зара, как и Назима, а также Нино Нинидзе, выбрала этой весной отдых на Мальдивах. Артистка отправилась на райские острова с сыновьями Даниилом и Максимом, а также с родителями Пашой и Нади Мгоян.

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«Хочу запомнить это время. Рядом папа. Мама фотографирует. Дети плавают. Пусть так будет как можно дольше», — написала она в личном блоге, обнародовав кадр с отдыха.

В череде отпускных фотографий в Instagram певицы также привлекает внимание ее снимок в алом купальнике с пояском на талии. Пряжка пляжного костюма ставит правильный акцент, подчеркивая безупречность фигуры выпускницы «Фабрики звезд».

«Море затихло перед такой красотой», «Идеальная, просто богиня красоты», «Очень красивая фигура, загар – огонь», «Как же Вам идет красный цвет», «Какая милая фотография, очень красивая Зара», — прокомментировали селфи фолловеры.

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