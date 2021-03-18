У малышки появились кудряшки: девушка Козловского запечатлелась на пляже с дочкой от актера

2 марта дочери Данилы Козловского от актрисы Ольги Зуевой Оде Валентине исполнился один годик. В свое время пара специально прилетела в Соединенные Штаты, чтобы малышка появилась на свет в максимально комфортных условиях.

Затем артист улетел в Россию заниматься делами, а молодая мама осталась с дочкой в Америке. Брюнетка вместе с малышкой и собакой, которую забрала в приюте, вначале поселилась в маленьком городке Монток, а потом перебралась в Нью-Йорк.

Но сейчас девушка решила позволить себе немного отдыха, отправившись с наследницей к теплому морю. На побережье, облачившись в бикини, она сделала редкое фото с дочкой. В кадре видно, что Зуева вернулась в прежнюю дородовую форму, а девочка подросла, окрепла и уже успела отрастить локоны с кудряшками.

«Ну ведь милота какая!», «Волосики какие длинные», «Как выросла!», «Вы очень красивая и женственная», «А мы видели вашу крошку, она очень красивая девочка», «Хорошенькие», «Кудряшки — огонь», — прокомментировали кадр фолловеры.

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