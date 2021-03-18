Не постеснялась: Муцениеце выбрала платье с глубоким декольте, подчеркнувшим пикантную родинку в «ложбинке греха»

Совсем недавно Агата Муцениеце похвасталась роскошным приобретением. Бывшая жена Павла Прилучного стала счастливой хозяйкой премиального авто Mercedes-Maybach. Девушка призналась, что ей его подарили.

«Брэд Питт», — пошутила звезда, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Как оказалось, «железного коня» ей преподнес бойфренд, которого сначала приняли за Клима Шипенко. Но на самом деле, ухаживает за звездой «Закрытой школы» «известный олигарх».

Муцениеце, к слову, и сама может себе позволить столь дорогостоящие покупки. Ведь, по наблюдениям доброжелателей, карьера девушки после развода с Прилучным пошла в гору. К слову, сейчас Агата является соведущей Дмитрия Нагиева на Первом канале: ведет шоу «Голос. Дети». Кроме того, у нее свой блог и успешные YouTube-проекты.

Накануне Агата Муцениеце как раз показала съемки одного из видеопроектов. Девушка запечатлела себя на съемочной площадке в белом платье с декольте, в котором как бы невзначай засветила интимную родинку на «ложбинке греха».

Съемочный график Муцениеце очень плотный, но девушка успевает посвящать время детям, которых у нее в браке с Прилучным родилось двое: сыну Тимофею уже семь лет, а дочке Мии — пять.

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