«Это известный олигарх»: Шаранин рассказал, с кем на самом деле встречается Муцениеце

Актрису недавно видели на публике с мужчиной и приняли его за Клима Шипенко.

Страсти вокруг личной жизни Агаты Муцениеце не утихают. Но то, что она на самом деле есть – факт. Недавно ее видели на публике с молодым мужчиной, который оказался очень похожим на режиссера Клима Шипенко. Со стороны было очевидно, что между ними есть искра.

Позже актриса категорически опровергла версию об отношениях с женатым коллегой, она заверила публику, что заводить отношения с мужчиной в браке — не в ее правилах. А тот влюбленный парень рядом – вовсе не режиссер.

Телеведущий Первого Канала Алексей Шаранин приоткрыл завесу этой тайны и рассказал, с кем на самом деле и уже давно встречается звезда «Закрытой школы».

«Это известный олигарх. С его стороны это искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты», — признался он КП.

По его словам, именно миллионер подарил девушке Mercedes-Maybach, которому артистка нарадоваться не может. Стоит он 10 миллионов рублей. Как говорит ведущий, машину за эти деньги Агата теперь может позволить и сама, поскольку после развода с Павлом Прилучным ее карьера резко пошла в гору, но получать такие подарки все равно приятно.

Напомним, актерская пара рассталась в прошлом году после 9 лет совместной жизни. У них есть двое детей – дочь Мия и сын Тимофей.

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