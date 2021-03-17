Мамины нежности: Ира Пингвинова из «Дома-2» сняла на видео милые игры с маленькой дочкой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова в конце ноября прошлого года впервые стала мамой. Ее дочери Милане сейчас три с половиной месяца. Ира растит девочку одна — за неделю до ее рождения брюнетка рассталась с возлюбленным и папой малышки Димой Чайковым. Между тем молодой человек по документам является отцом Миланы, и девочка носит его отчество — Дмитриевна.

По словам Ирины, Дима не демонстрирует желания общаться с дочкой, так что ей приходится любить малышку за двоих. И молодая мама прекрасно справляется со всеми обязанностями.

Ирина души на чает в маленькой Милане. Периодически в Instagram экс-участница реалити-шоу делится видео с участием крошки, чтобы и ее поклонники могли насладиться общением с очаровательной малышкой. На этот раз Ирина Пингвинова показала на видео, как она играет с Миланой утром.

«Наше утро», — подписала Ира Пингвинова милое видео.

Мягкий плюшевый мишка в костюме Единорога очень нравится Милане, она весело смеется, когда мама показывает ей игрушку.

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