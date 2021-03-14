«Мамина девочка»: Ирина Пингвинова из «Дома-2» сняла трогательное видео с дочкой

Экс-участница тает от любви и нежности к маленькой наследнице Милане.

Ирина Пингвинова одна растит дочку Милану, которую родила 29 ноября прошлого года. Малышка появилась на свет после расставания своих родителей. Экс-возлюбленный Ирины Пингвиновой, отец Миланы, не принимает участия в воспитании девочки. В Прощеное воскресенье Ира дала понять, что простила молодого человека и не держит на него зла.

«Если говорить про себя, то многие вещи я уже смогла отпустить и принять, никто не просил прощения за сказанное или сделанное, я сама внутри себя сказала «я вас прощаю и я вас отпускаю», — написала молодая мама в Instagram.

А чуть ранее Ирина Пингвинова поделилась видео, на котором запечатлена с дочкой. В кадре видны только крохотные пальчики малышки, которыми она нечаянно показывает жест, считающийся неприличным во взрослом мире. Ира нежно целует ручки Миланы.

«Мамина девочка. Или как бы ты подписал это видео?» — обратилась экс-участница к поклонникам.

Они тут же выдвинули свои версии.

«Какие же вы милые и красивые», «Я мамин сладкий зайчик, но если меня довести…», «Передаю привет папе», «С детства не дам маму в обиду», «Мамино сердечко», — высказываются в Сети.

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