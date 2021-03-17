Хорошего сына воспитала: Николай Расторгуев предстал с 91-летней мамой на фото

Лидер группы «Любэ», Николай Расторгуев может считать себя по-настоящему счастливым человеком. В феврале певец отметил свое 64-летие, на его дне рождения присутствовала мама Мария Александровна, дожившая до очень почтенного возраста. А семнадцатого марта свой день рождения отмечала уже она. Николай Расторгуев трогательно поздравил близкого человека с солидной датой, давая понять, что невероятно горд тем, как в свои годы выглядит и чувствует себя его мама.

«Сегодня маме 91», — написал Николай Расторгуев в Instagram.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен с мамой. Музыкант нежно обнимает родительницу за плечи, видно, как сын похож на свою мать.

больше по теме Травмировала ногу: жена Николая Расторгуева появилась на своем дне рождения на костылях Наталье несколько дней назад исполнился 51 год.

На пост тут же откликнулись звездные друзья Николая Расторгуева. Они поздравили Марию Александровну с днем рождения и пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.

«Мамочке здоровья и долгих лет!» — отозвался Игорь Николаев.

«Долгих ясных лет! Прекрасное фото! Любовь», — написал Олег Газманов.

«Класс! Дай бог ей здоровья! Хорошего сына воспитала!» — прокомментировал Александр Буйнов.

«С днем рождения Марию Александровну! Крепкого здоровья!» — пожелала Татьяна Лютаева.

Смотрите также