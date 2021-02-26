«За кулисами с моим семейством»: Николай Расторгуев показал свою красавицу-внучку

Соня появилась на свет в 2005 году.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в Instagram показал свое большое семейство. На фотографии можно увидеть его маму Марию Калмыкову, сестру, двух сыновей Павла и Николая, а также внучку Соню, которая появилась на свет в 2005 году. Девушка, надо признать, растет настоящей красоткой.

«23 февраля. «Крокус Сити Холл». За кулисами с моим семейством! Мама, сестра, сыновья и внучка».

Николай Расторгуев

«Вы — счастливый человек. Ваша мама рядом. И ваша большая семья все рядом», «Замечательный у вашей внучки дед», «Только жены в кадре не хватает», «Хорошо, когда близкие рядом. Сразу видно, что в семье царит мир и гармония. Большого вам человеческого счастья», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что внучка Николая Расторгуева, Соня, дочка старшего сына певца Павла. Наследник музыканта — культуролог по образованию. Интересно, что Николай Расторгуев является крестным отцом Елисея Певцова. Это сын известных актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой.

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