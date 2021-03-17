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«Похожа на Бориса Моисеева»: Дарью Пынзарь раскритиковали за слишком отфотошопленное лицо

Экс-участница «Дома-2» предстала на фото с изменившимся лицом.

«Похожа на Бориса Моисеева»: Дарью Пынзарь раскритиковали за слишком отфотошопленное лицо
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь, ставшая популярной благодаря своему участию в реалити-шоу «Дом-2», вместе с мужем и двумя сыновьями живет на две страны – Турцию и Россию. В жаркой стране пара занимается арендой и продажей недвижимости на Побережье, а на родине у Дарьи шоурум одежды для женщин. Наряды из своего магазина блондинка часто показывает на своей страничке в Instagram. На этот раз Дарья представила красное платье, запечатлевшись в нем на улицах весенней Москвы.

Но на удивление, подписчики Дарьи Пынзарь сосредоточились не на ярком наряде красотки, а на внешности блондинки. По мнению пользователей, девушка слишком сильно отфотошопила себя, что стала практически неузнаваемой.

Дарья Пынзарь
Дарью Пынзарь критикуют за обилие фотошопа. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

«Что с лицом? Или с фотошопом переборщила или с пластикой», «На себя уже не похожа. Нет той красотки Даши», «Похожа на Кена», «Похожа на Бориса Моисеева», «Дарья, приблизьте лицо на фото и вы сами будете в шоке!», «Тетя, снимите маску», — критикуют Пынзарь в Сети.

Стоит отметить, что экс-участница «Дома-2» довольно часто подвергается нападкам хейтеров. Дарье Пынзарь постоянно указывают на недостатки внешности, нарядов, промахи в воспитании детей и на другие обстоятельства.

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«Дом-2»Дарья ПынзарьХейтеры