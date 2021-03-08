Осталась в Турции: Дарья Пынзарь не приехала на день рождения к Ксении Бородиной в Сочи

О дружбе экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной с одной из самых ярких бывших участниц проекта Дарьей Пынзарь известно давно.

Красавицы часто общаются, дружат семьями и не пропускают важных событий в жизни друг друга, вместе отмечают дни рождения детей и свои.

Но на этот раз Дарья Пынзарь пропустила праздник, который Ксения Бородина устроила в Сочи, на горно-лыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне. Телеведущая прилетела сюда несколько дней назад в компании друзей, чтобы с размахом отметить свое 38-летие.

Дарья Пынзарь, которая в прошлом году вместе с мужем Сергеем прилетала на праздник к Бородиной во французский Куршевель, на этот раз среди гостей замечена не была.

В честь 8 Марта Дарья и Сергей Пынзарь, живущие сейчас в Турции, устроили себе поездку в Каппадокию. Экс-участница поздравила Ксению Бородину с днем рождения на своей страничке в Instagram.

«Умная, талантливая, шикарная, добрая и очень отзывчивая! Тобой восхищаются и берут пример! Внутренняя сила в такой хрупкой девушке это много стоит! Мы тебя любим!» — обратилась Дарья Пынзарь к Бородиной.

Но судя по всему, у нее будет шанс и лично поздравить подругу. В комментарии к посту Ксения поблагодарила подругу и напомнила, что ждет ее 12 марта. Вероятно, в этот день состоится основное празднование дня рождения. Пынзарь ответила, что билеты уже куплены.

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