«Идет мне рыжий?»: Бондарчук в новом образе сравнили со Свиридовой

Светлана появилась с короткой стрижкой и новым цветом волос.

Жизнь 52-летней Светланы Бондарчук кипит яркими красками. В прошлом году блондинка вновь вышла замуж. Ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко. В своем микроблоге телеведущая делится моментами их совместной жизни. Вместе они занимаются спортом, гуляют по Москве, отдыхают на лучших курортах. На этот раз популярная блондинка решила удивить своих фанатов. Она предстала с новой, короткой стрижкой и новым цветом волос.

«Идет мне короткая стрижка и рыжий цвет?» — спросила Бондарчук у фанатов.

Подписчики решили, что в таком образе Светлана похожа на Алену Свиридову.

«Длинные волосы лучше! Да! Очень идет!» — писали пользователи Сети.

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