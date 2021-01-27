Грубые ботинки, микроюбка и пудровый жакет: отдохнувшая Светлана Бондарчук пришла на премьеру фильма

Сразу несколько знаменитостей почтили своим присутствием светскую премьеру фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» режиссера и сценариста Ангелины Никоновой, которая состоялась в столице вечером в среду, 27 января. В числе гостей мероприятия были замечены Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Анна Чиповская, Дмитрий Ендальцев, Светлана Бондарчук и другие.

Звезды с удовольствием позировали на красной дорожке, демонстрируя свои ультрамодные образы.

Так, посвежевшая после отдыха на Мальдивах, а затем каникул в деревне Верхние Мандроги под Санкт-Петербургом 52-летняя Светлана Бондарчук выбрала вполне молодежный и даже дерзкий аутфит.

На красной дорожке светская львица появилась в черных плотных колготках, грубых ботинках, объемном пудровом жакете, черной водолазке и белой микроюбке. Акцентом образа стала черно-белая сумочка на цепочке, которую Светлана Бондарчук предпочла повесить на плечо.

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