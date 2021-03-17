Лиза Галкина похвасталась золотой медалью, запечатлевшись с братом

Недавно стало известно, что на воспитание Лизы и Гарри Алла Пугачева и Максим Галкин тратят в год около шести миллионов рублей. В сумму входит оплата частной школы, учителя по французскому языку, а также занятий музыкой и спортом.

Результаты не заставляют себя ждать. В одном из фан-аккаунтов девочки в Instagram появился снимок, на котором двойняшки позировали в бассейне. Лиза похвасталась золотой медалью.

«Очаровашки, детки! Лапочки! Какие классные!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Солнечный желтый: Лиза Галкина запечатлелась в аутфите модного оттенка В Сети появился архивный снимок девочки.

Напомним, в этом году Примадонна и шоумен отметят десятилетие совместной жизни. Для Галкина этот брак первый, а для артистки — пятый. У нее есть старшая дочь Кристина Орбакайте, которой в этом году исполнится 50 лет, и трое внуков. Сама же Пугачева в апреле отметит свой 73-й день рождения.

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