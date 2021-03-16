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«Мой самый дорогой человек»: мама Давида Манукяна тепло и нежно поздравила сына с 28-летием

Анна поделилась красивым кадром со своим наследником.

«Мой самый дорогой человек»: мама Давида Манукяна тепло и нежно поздравила сына с 28-летием
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

Мама блогера и музыканта Давида Манукяна Анна в Instagram тепло и нежно обратилась к своему звездному наследнику, которому исполнилось 28 лет. Она пожелала ему счастья в его день рождения.

«Мой самый дорогой человек. Поздравляю тебя с Днем рождения. Пусть жизнь дарит тебе только хорошие события, добрые встречи, хороших людей. Будь здоров и счастлив. Пусть у тебя все в жизни складывается правильно. Мечтай, создавай планы, и достигай новых вершин. А человечность, порядочность, доброта всегда с тобой и подвигают тебя на хорошие поступки».

Анна Манукян

Как отметила мама Давида Манукяна, фанаты блогера и музыканта не спят с раннего утра. Они оставляют на ее страничке огромное количество поздравлений с воспитанием хорошего сына. Директ женщины, как она заметила, буквально осыпан добрыми пожеланиями.

Напомним, что Давид Манукян не так давно расстался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой после полутора лет отношений.

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