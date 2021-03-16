«От всего сердца спасибо»: плачущая Слава поблагодарила фанатов за поддержку после смерти мамы

Известная певица Слава записала видеообращение к своим поклонникам, в котором поблагодарила их за поддержку, оказанную ей после смерти мамы.

«Спасибо, вы искренние, добрые, сопереживающие люди. Пусть у вас все-все-все будет хорошо», — написала Слава под видео в Instagram.

В кадре она запечатлела свое лицо крупным планом. У певицы глаза красные от слез. Не смогла вокалистка сдержать эмоций и во время общения с поклонниками – Слава едва сдерживала рыдания.

«Спасибо вам большое за поддержку, правда, — говорил певица Слава. — От всего сердца спасибо. Все будет хорошо».

Напомним, о том, что ее мама умерла, певица Слава сообщила накануне поздно вечером. Женщины не стало месяц назад, но все это время вокалистка предпочитала хранить молчание, поскольку ей было очень тяжело говорить об уходе самого близкого человека.

«Красотка наша, ты сильнее, чем думаешь! И ты не одна! С тобой бог и мамуля – ангел- хранитель твой», «Слава, милая, крепитесь. Мы с вами, соболезнуем», «Слава, вы сильная, все будет хорошо… Бог забирает самое лучшее у нас», — поддерживают певицу ее подписчики.

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