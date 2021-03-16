Творческие планы: беременная Альбина Джанабаева анонсировала выход новой песни

Певица Альбина Джанабаева, накануне рассекретившая свою новую беременность, как выяснилось, все это время вынашивала еще и творческие планы.

Результатом процесса стал новый трек вокалистки, который она официально презентует в среду, 17 марта.

«17.03.2021. Официальный релиз новой песни», — сообщила беременная Альбина Джанабаева.

Ну а пока звезда поделилась в Instagram видео, запечатлевшее, как она исполняет отрывок из будущего хита.

«Сегодня я отменю снег и холодный дождь, Солнце тебе включу, и пусть горит всю ночь, А завтра я украду на целый день тебя, И нас уже не найдут никогда-никогда», — поет Альбина Джанабаева.

Многие поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» пришли в восторг от мелодии и текста. Они признаются, что уже напевают эти строчки. Также фанаты отметили, что Альбина на видео предстала в образе, очень напоминающем мировую звезду Дженнифер Лопес.

«Здесь стиль Дженифер Лопес напомнил», «Тут она похожа на Джей Ло», «Русская Дженнифер Лопес», «Ааа, какая песня! Скорее бы уже завтра! Вы великолепны! Не отвести глаз! Когда будет уже завтра?!», «Ура! Очень ждем», — высказываются поклонники творчества Альбины Джанабаевой.

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