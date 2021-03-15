«Пусть будет милашка-дочурка»: беременная третьим ребенком Джанабаева заинтриговала фанатов

Поклонники Альбины Джанабаевой гадают, кто родится у них с Валерием Меладзе: долгожданная девочка или все-таки мальчик? Напомним, что у пары есть двое сыновей — 17-летний Константин и шестилетний Лука. И вот, несмотря на такой перерыв, разница возрасте между первенцем артистки и ее младшим ребенком будет почти 18 лет, звезда вновь готовится стать мамой. Об этом певица сообщила своим поклонникам в личном профиле.

Многие уверены, что на этот раз Альбина подарит своему мужу доченьку. К слову, у музыканта есть старшие дети от предыдущих отношений, там три девочки. Джанабаева становилась мамой дважды — и у нее сыновья. Поклонники надеются, что певица теперь родит дочку.