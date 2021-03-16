Словно принцессы: жена Виторгана нарядила дочек в кукольные платьица с пышными юбками

В таком виде малышки Этель и Клара сопроводили своего знаменитого отца на светском мероприятии.

58-летняя Ирина Млодик обнародовала снимок со светского мероприятия, на котором побывала с 81-летним мужем Эммануилом Виторганом и маленькими дочками Кларой и Этель.

Народный артист практически всегда появляется на публике в сопровождении своих близких, и этот момент не стал исключением. Его верная спутница жизни, а также младшие наследницы не испугались длинного пути и отправились с Эммануилом Гедеоновичем в Северную столицу на вручение премии имени Андрея Миронова «Фигаро».

Ирина Млодик облачила своих дочерей в нарядные кукольные платьица с пышными юбочками из летящего шифона. Лук малышек хоть и оказался в одном стиле, но был построен на контрасте: Этель предстала на публике в черном облачении, а Клара в наряде оттенка экрю. Этот тон, к слову, в текущем сезоне считается одним из самых трендовых. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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