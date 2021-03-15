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Чудо весом в 2,9 килограмма: младшая сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз

У Пиппы Миддлтон и ее мужа Джеймса Мэттьюза родилась дочь.

Чудо весом в 2,9 килограмма: младшая сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс. Фото: Global Look Press

Стал известен пол второго ребенка близкой родственницы Кейт Миддлтон. Ее сестра Пиппа Миддлтон родила девочку.

Грейс Элизабет Джейн появилась на свет в понедельник, 15 марта, в 4:22 утра. Вес новорожденной составил 2,9 килограммов. Напомним, родители девочки — 37-летняя Пиппа Миддлтон и 45-летний Джеймс Мэттьюз — дважды стали мамой и папой.

До этого в семье младшей сестры герцогини Кембриджской появилась девочка по имени Кейт. Малышку назвали в честь тети. Для родителей Пиппы и Кейт малышка Грейс Элизабет Джейн стала пятым внуком.

«Мама и малышка чувствуют себя хорошо. С ней все отлично, и все невероятно счастливы», — рассказал приближенный к королевской семье журналу Hello!.

Отметим, что о беременности Пиппы стало известно в середине декабря 2020 года. Об этом рассказал инсайдер изданию «Page Six».

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