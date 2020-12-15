37-летняя сестра Кейт Миддлтон скоро станет мамой во второй раз

Два года назад у Пиппы родился первенец от миллиардера.

37-летняя Пиппа Мидлтон скоро станет мамой во второй раз, первенца сестра Кейт Мидлтон, герцогини Кембриджской, родила два года назад. Ее избранник — бывший автогонщик и миллиардер Джеймс Мэттьюз, с которым она пошла под венец в 2017 году.

Эти стремительно развивающиеся события в личной жизни девушки многих удивляют, ведь она долгое время мечтала об аристократе, но в итоге остановила свой выбор на простом, но очень богатом парне. И, вопреки предсказаниям скептиков, счастлива с ним, подарив Джеймсу вначале одного наследника Артура, а теперь обрадовав новостью о втором.

Как пишет pagesix.com, «вся семья в восторге» от новости. Для родителей Пиппы и Кейт это будет уже пятый внук. Напомним, что герцогиня воспитывает троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Смотрите также