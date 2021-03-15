«Краса русская»: младшая дочь Татьяны Навки нарядилась в кокошник вслед за мамой

Шестилетняя дочка Татьяны Навки, Надежда Пескова, накануне вместе с мамой участвовала в гуляниях, посвященных окончанию Масленицы и проводам зимы.

Наряды для столь яркого мероприятия были выбраны соответствующие: Татьяна Навка и ее подруги облачились в кокошники, которые удивительным образом идут всем женщинам и украшают их.

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Вслед за звездной мамой кокошник примерила и шестилетняя Надежда Пескова. Старинный русский головной убор сделал девочку похожей на сказочную героиню.

«Наша Наденька. Краса русская», — подписала Татьяна Навка снимок дочери.

Судя по всему, прославленной фигуристке очень понравилось, как ее наследница выглядит в кокошнике.

Оценили образ Надежды и подписчики Татьяны Навки.

«Будь счастлива, милое создание, тезка моя! Мамочка у тебя необыкновенная, здоровья вашей семье», «Надюша — Танюша! Одно лицо! Красивые», «Папина доченька! Милота и куколка, мамина гордость и старание на льду. Удачи и успеха! С праздником вас», «Ух, какая русская красавица!», «Ангелочек маленький!» — высказались в Сети.

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