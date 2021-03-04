Мамина рукодельница: Навка похвасталась сказочной поделкой дочки от Пескова

Шестилетняя Надя не только отлично катается на коньках, но и занимается проектами.

В семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова подрастает дочка Надя, которая осенью пойдет в первый класс. Мама с папой много времени уделяют развитию и образованию девочки, с 3,5 лет она занимается фигурным катанием, изучает три иностранных языка, а также приступила к занятиям вокалом.

больше по теме Мамина модница: Навка нарядила дочку от Пескова в платье оверсайз с епископскими рукавами Шестилетняя наследница пришла на занятие по вокалу.

Накануне мама Нади Песковой похвасталась в своем микроблоге поделкой, которую девочка изготовила своими руками для детского садика. Девочка постаралась на славу – получился целый сказочный театр.

«Вот какой проект Надя сделала обалденный! Какая красота!», — похвасталась мама. И запечатлела автора творения: «Надь, какая ты молодец!».

«Смотрите на эту фею, она вообще-то добрая, но она делает всякие шутки», — рассказала немного о проекте Надя. Мама с удовольствием задавала уточняющие вопросы, а девочка на них отвечала.

К слову, у Навки есть взрослая дочь от первого брака с Александром Жулиным, 20-летняя Саша. Девушка отлично поет и намерена продолжать трудиться в этом направлении.

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