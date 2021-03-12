«Покупать немедленно»: Эвелина Хромченко показала самый модный аксессуар сезона

Испокон веков прекрасная половина человечества стремилась к украшению и подчеркиванию своей внешности. В помощь модницам шли серьги, кольца, колье, различные аксессуары и заколки для волос. Сейчас потребность в них никуда не делась, и каждый сезон дизайнеры предлагают красавицам новые трендовые детали гардероба и стиля.

Наступившая весна ознаменовалась торжеством шляп. Именно этот головной убор, по заверениям фэшн-эксперта Эвелины Хромченко, является трендовым. А вот когда потеплеет и головные уборы уже не понадобятся, украшать в новом сезоне голову нужно ободком. Об этом рассказала телеведущая в новом выпуске программы «Модный приговор».

«Что же покупать из головных уборов немедленно, если вы еще вдруг не приобрели для себя, — актуальный ободок. Это самое время. Ободок нынешнего сезона, особенно среди российских молодых дизайнеров, обладает достаточным количеством предложений в традиционном русском стиле», — назвала главную примету сезона стилист.

Модели в студии помогли фэшн-эксперту продемонстрировать, какой именно ободок сегодня считается мастхевом. И Хромченко поспешила объяснить, почему.

«Ободок в стиле венца, который очень напоминает маленькие девичьи кокошники, носившиеся, в том числе, и при дворе. Вот такой вот аккуратненький венчик, исполненный в том числе из драгоценных материалов, сильно напоминает макси-тиару и идет практически любой женщине», — заметила стилист.

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