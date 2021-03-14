Две любимые фигурки: Кирилл Сафонов запечатлел Сашу Савельеву на прогулке с подросшим сыном

Актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева уже почти одиннадцать лет живут в счастливом и гармоничном браке. Пара воспитывает сына Леона, которому 22 марта исполнится два года.

Звездные родители очень редко показывают снимки наследника в соцсетях и никогда не демонстрируют лица мальчика, таким образом оберегая малыша от излишнего внимания фанатов.

В честь Прощеного воскресенья, которое в этом году выпало на 14 марта, Кирилл Сафонов опубликовал на своей страничке в Instagram снимок жены и сына. Он запечатлел Сашу и Леона во время вечерней прогулки. Звездная мама и ее наследник к камере повернуты спиной. Двухлетний малыш уверенно шагает по дорожке, протянув руку маме.

«Простите, ради Христа. Но в первую очередь, в этом году хочу попросить прощения перед самим собой. За многое. Прости. И я прощаю», — подписал фото Кирилл Сафонов.

Поклонники умилились трогательному снимку и тому, как заметно вырос первенец звездных родителей.

«Кирилл, как время быстро бежит, ваш малыш уже ножками топает», «Очень классная фотка! Вы знаете, как еще говорят: «Простить — прощу, но забыть — никогда не забуду», «Кирилл, необыкновенно! Господь милостив! Счастья вашей семье!» — высказываются в Сети.

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