«Яжмать»: Савельева в трендовом пуховике с лампасами отметилась на прогулке с сыном

Саша Савельева в личном блоге наглядно показала, с какими трудностями столкнулись сейчас матери маленьких детей из-за выпавшего снега. На обнародованном видео певица старательно пытается пробраться со своим сыном Леоном в колясочке через сугробы.

«А вы какими видами спорта занимаетесь зимой?» — подписала она кадры.

Также свой пост она украсила хештегами: «#яжмать» и «#мамочкипоймут».

Отметим, что на прогулку Савельева примерила трендовый пуховик с лампасами. О моде на боковую прошивку ранее рассказывала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора». Она заметила, что эти стильные полоски теперь появляются не только на брюках, но и на жакетах, куртках, платьях и пальто. По заверению ведущей, они никогда не выйдут из моды, перейдя в разряд классики.

Напомним, Леон родился у Саши Савельевой и ее мужа Кирилла Сафонова 22 марта 2019 года. Артисты стараются не появляться с ним на публике и не показывать лицо ребенка поклонникам.

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