«Вы водили нас за нос!»: стало известно, кто выступал в костюме Банана на шоу «Маска»

На проекте разоблачили очередного участника. На этот раз обошлось без слез и разочарований.

Смехом, шутками и зажигательным исполнением песни «Мы любим буги-вуги» завершился в это воскресенье, 14 марта, очередной, пятый по счету, эфир шоу «Маска».

По итогам зрительского голосования, на разоблачение были номинированы Белый Орел, Змея и Банан. Первый из номинантов был тут же спасен. Голоса жюри были разделены поровну между Змеей и Бананом. Окончательный выбор на этот раз было доверено сделать самому проницательному члену судейской коллегии Тимуру Родригезу.

«Гигантское спасибо Банану, — сказал Родригез. — Но я хочу, чтобы Змея осталась». «А с Банана пора снять шкурку!» — заявил Александр Ревва.

Тимур Родригез повторил свою версию, отметив, что под маской Банана «блистательный, неповторимый, штучный Юрий Стоянов».

Когда Банан разоблачился, стало ясно, что Тимур Родригез и на этот раз оказался прав.

«Это потрясающе. Мы так рады вас видеть! Вы водили нас за нос», – радостно произнесла Регина Тодоренко.

Поп-король, председатель жюри Филипп Киркоров, проголосовавший за разоблачение Змеи, рассыпался в комплиментах Юрию Стоянову.

«Какой же вы потрясающий. Вы такой музыкант, такой актерище. Горжусь, что живу с вами в одно время», – признался Киркоров.

Юрий Стоянов с улыбкой выслушивал комплименты в свой адрес и признался, что немного пародировал Александра Буйнова, когда жюри выдвинуло это версию о Банане.

«А вы мне подсказали. В первой песне я не имел это в виду. А потом подхватил этот референс. Но я дважды соврал, хоть и нельзя. Когда будете уходить отсюда, смотрите под ноги – может попасться кожура», — с хохотом предупредил судей Юрий Стоянов.

Напомним, шоумен стал четвертым участником, покинувшим шоу «Маска». Ранее до него это сделали Светлана Хоркина (Черная Пантера), Иосиф Пригожин (Ананас) и певица Азиза ( Пингвин).

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