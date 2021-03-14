«Я не хочу разлучаться с Бананом»: Филипп Киркоров признался в симпатии к участнику шоу «Маска»

Пятый эфир самого охраняемого шоу телеканала НТВ – «Маска» состоялся в это воскресенье, 14 марта. Открывало новый выпуск выступление участника в костюме Банана.

«Банан улучшает кровообращение, насыщает клетки кислородом и все это благодаря тому, что жюри всегда танцует под любую песню Банана. Что с вами происходит?» — спросил ведущий проекта «Маска» Вячеслав Макаров у жюри.

За своих коллег дал ответ председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

«Просто мы любим Бананы, — объяснил поп-король. — Они аппетитные, калорийные, сытные. И желтый цвет – это цвет радости, а не разлуки, поэтому я не хочу разлучаться с Бананом, кто бы там ни сидел. Лично мне Банан очень нравится».

По традиции, судьи выдвинули свои версии того, кто же может выступать в костюме очаровательного тропического плода. В числе версий – Александр Буйнов, Алексей Кортнев, Юрий Стоянов. На последней версии настаивает Тимур Родригез, которого называют самым прозорливым членом судейской коллегии.

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