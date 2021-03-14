«Попросить у всех прощения»: Филипп Киркоров запечатлелся с детьми на шоу «Маска»

Король поп-сцены регулярно берет с собой на съемки Мартина и Аллу-Викторию.

В это воскресенье, 14 марта, в России последний день Масленицы, который совпадает с Прощеным воскресеньем для православных верующих, впереди – Великий пост.

Соцсети звезд в этот день наполняются публикациями с просьбами о прощении. К своим подписчикам обратился и король поп-сцены Филипп Киркоров.

«Сегодня последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день хочу попросить у всех прощения!» — написал известный певец.

Публикацию Филипп Киркоров сопроводил снимками, которые были сделаны в студии шоу телеканала НТВ «Маска». Как известно, исполнитель возглавляет судейскую коллегию проекта.

На фото вокалист запечатлен со своими детьми – сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. Наследники поп-короля всегда посещают шоу «Маска» вместе со своим отцом, ведь это программа, которую можно смотреть всей семьей.

«А по воскресной традиции — встречаемся всей семьей у экранов ТВ и смотрим «Маску». До встречи на НТВ!» — пригласил Филипп Киркоров поклонников к экранам телевизоров.

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