Гроб со стразами и место на кладбище: Киркоров задумался о собственных похоронах

Филипп Киркоров и Николай Басков дружат много лет. Именно поэтому, когда поп-король российской эстрады задумался о похоронах, то решил, что ответственным за траурную церемония будет именно золотой голос эстрады. Подробности они обсудили в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Басков согласился купить Киркорову гроб со стразами. Также друзья решили, что упокоятся на одном кладбище, правда, на каком, пока не выбрали.

Мысль о захоронении на одном погосте у Киркорова возникла не случайно. Он часто бывает на могилах Людмила Гурченко и Любови Орловой, которые покоятся на большом расстоянии друг от друга. По мнению Филиппа, это вызывает неудобства у фанатов.

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