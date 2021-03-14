Как кукла на самовар: Екатерина Климова в объемной юбке с воланом покрасовалась перед камерой

Звезда театра и кино, 43-летняя Екатерина Климова – эталон женственности и красоты. Выдерживать конкуренцию рядом с обладающей безупречной внешностью актрисой довольно сложно, зная, что она еще к тому же, является мамой четверых прелестных детей – у Климовой два сына и столько же дочерей.

Каким-то неведомым образом артистке прекрасно удается сочетать в себе абсолютно все женские роли и при этом быть невероятной кокеткой. Каждый образ Екатерины Климовой вызывает неподдельный интерес у ее поклонников.

На этот раз звезда предстала в необычном наряде. Екатерина Климова покрасовалась перед камерой в гротескно-объемной юбке – образе, напоминающем кукол, которых раньше сажали на чайники и самовары, чтобы подольше сохранять тепло.

Что касается Екатерины Климовой, то объемная юбка только подчеркнула стройность своей обладательницы.

Не исключено, что кадры, которыми актриса поделилась в сторис Instagram, она сделала во время примерки наряда, в котором будет блистать на сцене в одной из ролей.

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