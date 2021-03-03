Екатерина Климова в черной водолазке предстала с подругой-актрисой

Актрисе Екатерине Климовой не так давно исполнилось 43 года. Звезда — яркое подтверждение постулата о том, что красивые женщины никогда не стареют, а годы только придают им очарования и особой прелести.

Востребованная в профессии и мама четверых детей, Екатерина Климова умудряется еще и уделять время своим подругам. Красотка никогда не отказывает себе в удовольствии в посиделках с коллегами-актрисами за вкусным ужином в ресторане.

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Вместе со своими звездными подругами Екатериной Вуличенко и Ольгой Филипповой Климова приятно провела время в одном из модных столичных заведений. А затем запечатлелась с одной из приятельниц — Ольгой Филипповой. Красавицы сделали совместное селфи.

Екатерина разместила фото в Instagram, отметив на кадре подругу, а вот подписывать его не стала. Но очевидно, что она чувствует себя очень комфортно и расслабленно в обществе друзей.

На лице актрисы минимум макияжа, а черная водолазка подчеркивает ее хрупкость и красивый цвет лица.

«Лучезарные! Обожаю обеих», «Суперские сударыни», «Наши красотки», «Какие красавицы, вы достойны восхищения», «Девушки, вы прекрасны и талантливы», — восторгаются кадром подписчики Екатерины Климовой.

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