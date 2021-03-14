«Вся в маслице, кожа так и блестит»: Маша Горбань в бикини «случайно» сверкнула крепкими бедрами

Актриса из сериала «Кухня» экономить на себе не привыкла. В кадре Мария полакомилась кокосом.

Маша Горбань — девушка яркая и запоминающаяся. Актриса из сериала «Кухня» может похвастаться изящной талией, бесконечными ножками и невероятно притягательной внешностью. Марии даже приписывали бурный роман с шоуменом Дмитрием Нагиев. Однако сама Горбань счастлива в браке с Кириллом Зоткиным.

На пляжных снимках актрисах то и дело демонстрирует соблазнительную фигуру без изъяна. На одном из таких пикантных снимков Маша предстала в голубом купальнике, сексапильно обнажив сочные бедра. За время отпуска Горбань успела покрыться ровным бронзовым загаром.

«Длинноногая бестия», «Ох, Нагиев упал бы в обморок», «Фигурка что надо!!», «Султанские гурии просто плачут!!», «О, боги! Это зависть», «Милашка», «Вся в маслице, кожа так и блестит», «Что за чувственная малышка», «Секси-леди», «Вау, какая стройняшка», «Суперская», «Мулаточка» — пишут фолловеры.

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