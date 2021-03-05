«Ауф! Увезут в гарем»: Маша Горбань в лавандовом купальнике засветила сочные бедра

Маша Горбань над всеми слухами о своем жарком романе с Дмитрием Нагиевым только посмеивается. Вместе они снимаются в комедиях, рекламных роликах и множестве телевизионных проектов. Однако связывает их, как говорит актриса, только дружеские отношения и ничего больше. Тем более, что у Марии есть муж Кирилл Зоткин и дочка Стефания.

На отдыхе Горбань то и дело публикует в Instagram пикантные снимки в мини-бикини. На одном из таких горячих фото актриса из сериала «Кухня» предстала в лавандовом купальнике, засветив тонкую талию, которую можно было обхватить двумя мужскими ладонями, упругую грудь и сочные бедра. Маша гордится и своим наливным «персиком». Да и поклонники актрисы не раз говорили: «орешек» у Горбань что надо.

«А на море белый песок, дует теплый ветер в лицо…», «Для Нагиева?! И так сексапильно», «Сразу захотелось на моря», «Ауф! Увезут в гарем», «Зачем ты такая сладкая?!», «Полегче, полегче!! Это чистый кайф», «Ох! Фантазия пошла», «Какие у вас прелести», «Шалунишка и проказница», «Глаз не отвести от вашей… кхм, улыбки», «Вся светится от счастья», «Ой, белые полосочки от трусиков?!», «Шикарная дива», «Чаще бы такие фоточки», «Секси-леди», — написали фолловеры.

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