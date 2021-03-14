Бонус к Галкину: как Ивлеевой удалось заманить Пугачеву на свою вечеринку, рассказал шоумен Пчела

Блогер и звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева накануне с шумом и шиком отпраздновала свое 30-летие. Публику поразил не только размах вечеринки, но и уровень гостей, которые решили посетить праздник популярной блондинки. В числе гостей, к примеру, значилась сама Алла Пугачева.

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И это при том, что Примадонна с начала пандемии выбирается исключительно в гости к самым близким друзьям, отказывавшись практически полностью от светской жизни. Значит фигура Ивлеевой для нее что-то значит? С этим вопросом корреспонденты КП отправились к шоумену Сергею Пчеле.

«В данной ситуации, скорее всего, договаривались с Галкиным, а Алла Борисовна стала приятным бонусом к его визиту», — предположил мужчина.

По его словам, не стоит сегодня удивляться влиятельности блогеров, которые приобрели практически статус народных артистов. Шоумен считает, что общаться с интернет-звездами сегодня очень почетно и выгодно. Они влиятельны и популярны. Тем более, что Максим Галкин с некоторых пор сам активно развивается в качестве блогера, а с Настей Ивлеевой уже создал несколько удачных проектов. Как пишет издание, артист остался в восторге от общения со звездой телеканала «Пятница».

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