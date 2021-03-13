Богемный шик: 71-летняя Пугачева на дне рождения Ивлеевой блистала в микро-шортах и с пышным бантом на голове

Примадонна стала одной из приглашенных на 30-летие телеведущей.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отметила свое 30-летие в одном из клубов Москвы. Девушка решила сделать вечеринку яркой и запоминающейся, поэтому стилизовала ее под буржуазно-богемный стиль. А в качестве гостей пригласила самых популярных и знаменитых персон не только современности, но и целой эпохи.

Посетила тусовку 71-летняя Алла Пугачева с мужем, Максимом Галкин. К слову, шоумен давно дружит с Ивлеевой, а потому не смог ответить отказом на приглашение. И звездные супруги поддержали дресс-код вечера, облачившись в соответствующие тематике наряды.

Примадонна предстала в ночном клубе в элегантном черном наряде. Полупрозрачная юбка скрыла микро-шорты, которые Пугачева давно вписала в свой гардероб. Прическу украсил стильный ободок с пышным бантом. Разбавили total black легенды эстрады аксессуары из желтого металла – сумочка через плечо и ремень на талии.

Сама виновница торжества позже признавалась, что вечеринка превзошла все ее ожидания. Потому что наряд каждого гостя произвел на нее впечатление.

«Круче, ярче, моднее, мощнее, великолепнее вечеринки я еще не видела», — поразилась Ивлеева. И заметила: «Как признал Николай Басков, это новый Met Gala в России, и я думаю, что это хорошее начало!».

«Ваши луки просто превосходны, друзья!», — поспешила добавить Ивлеева. К слову, среди гостей отметились Ксения Собчак, Николай Басков, Светлана Бондарчук, Анастасия Решетова и многие другие.

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