«Она молодец»: Ирина Слуцкая похвасталась растяжкой дочери

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Ирина Слуцкая разместила в личном микроблоге свежую видеозапись с участием своего десятилетнего ребенка.

Многодетная мамочка показала, как ее старшая дочь Варвара отрабатывала медленный переворот вперед. Девочка никак не могла встать из положения «мостик». Однако малышка не сдавалась и все-таки доделала гимнастический элемент до конца.

«Варя пыталась встать на ноги из мостика. Раз сто не получилось, но она все равно не опускала руки. Пыталась, падала, истерила, бесилась, но все-таки смогла! Сразу видно, чья дочь. Давайте все вместе скажем Варюхе, что она молодец», — порадовалась успехам дочери Ирина.

Надо отметить, что поклонников фигуристки впечатлила не только старательная Варя, но и чувство юмора и музыкальный вкус Ирины.

«Варя — настоящий боец, умница», «Конечно, молодец! Упорство и тренировки — путь к успеху!», «Молодец! А озвучивание как вы подобрали круто», «Варя, так и надо! Мы любуемся тобой», «Браво, Варя! Да, мамина дочь!», «Варя — умница», — написали подписчики Слуцкой в комментариях под фото.

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