«На подушке из макарон»: Слуцкая рассказала, как приготовить кальмаров с грибами

Ирина Слуцкая — мама троих детей и прекрасный кулинар. Своими рецептами она каждую пятницу делится в Instagram. Завела даже постоянную рубрику, которую назвала «Кулинарная пятница». На этот раз Ирина решила приготовить необычное блюдо — кальмары с грибами.

«Будем готовить кальмаров с грибами на подушке из макарон. Название такое же вкусное, как и само блюдо», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: кальмары, макароны твердых сортов, грибы (мелкие опята), лук, соль.

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Способ приготовления: Отвариваем макароны и откидываем их на дуршлаг. Кидаем тушки кальмаров (без шкурки) в кипящую воду и варим в течение 2–3 минут. Обжариваем грибы, добавляем лук и смешиваем с кальмарами. Немного солим. Готовую смесь из грибов, лука и кальмаров выкладываем на макароны.

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