«Я — мамина дочка»: Юлия Савичева поделилась подробностями отношений с родительницей

В одной из последних публикаций Юлии Савичевой появилась история из детства исполнительницы.

Артистка упомянула, что существует стереотип, согласно которому сыновья обычно похожи на своих матерей, а девочки — обязательно папины дочки. Однако Юлия не согласилась с таким убеждением.

«В моей семье с самого детства все сложилось иначе, я — мамина дочка, как что — сразу к ней. Она — очень мягкий человек, а папа — строгий», — заявила Савичева.

По словам певицы, с мамой она могла поговорить на любые темы. А вот с папой отношения в детстве не складывались. Но со временем все поменялось:

«Честно скажу, все свое детство немножко побаивалась его, и отношения у нас складывались соответствующие. Сейчас все поменялось, общение с папой улучшилось, мы можем очень душевно пообщаться даже на темы, которые я бы не смогла обсудить с мамой».

Также Юлия написала о своей дочери. Как отметила Савичева, она пока не понимает, к кому больше тянется маленькая Анюта. Но со своей стороны родители девочки пытаются не соперничать, а дарить любовь одинаково.

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