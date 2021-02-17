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Пышный акцент: Юлия Савичева предстала на публике в черном платье с рукавами-буф

Вокалистка поддержала тренд на объем.

Пышный акцент: Юлия Савичева предстала на публике в черном платье с рукавами-буф
Юлия Савичева. Фото: instagram.com/yuliasavicheva/

В эту среду, 17 февраля, в столичном кинотеатре «Иллюзион» проходит светская премьера фильма «Батя» с Владимировым Вдовиченковым, Надеждой Михалковой и Стасом Старовойтовым в главных ролях.

Среди гостей светского мероприятия была замечена известная вокалистка Юлия Савичева. Рыжеволосая красавица на премьере предстала в трендовом наряде —  маленьком черном платье с рукавами-буфами. Образ звезда дополнила плотными колготками.

Юля Савичева
Юля Савичева пришла на премьеру в модном платье с рукавами-буфами. Фото: Teleprogramma.pro

Юлия Савичева выглядела потрясающе и с удовольствием общалась, давая интервью. Юлия выросла в полной семье, у нее прекрасные родители. Важную роль в ее воспитании сыграл именно отец.

«Я папу батей никогда не называла, — призналась Юлия Савичева перед премьерой фильма «Батя». — Меня папа научил играть на барабанах, слушать музыку, налаживать отношения с людьми».

Ранее мы писали, что сыгравший одну из главных ролей в фильме «Батя» Стас Старовойтов признался, что вырос без отца, и именно поэтому ему довольно сложно дался его персонаж. На экране он воплотил молодого человека, который не хочет быть похожим на папу, но при этом очень любит его.

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