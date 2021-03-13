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«Кожа просто матовая»: 43-летняя Климова в небесно-голубом бикини оголила наливной «персик»

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» заворожила изящной фигурой на побережье.

«Кожа просто матовая»: 43-летняя Климова в небесно-голубом бикини оголила наливной «персик»
Екатерина Климова. Фото: Instagram.com/klimovagram

В свои 43 года Екатерина Климова не только построила успешную карьеру в кино, но и стала популярной театральной актрисой. У экс-возлюбленной Гелы Месхи есть четверо детей: старшая 19-летняя дочка Елизавета, сыновья — Матвей и Корней, и пятилетняя Белла.

На пляжных летних снимках Климова без стеснения позирует в мини-бикини. На одном из таких пикантных снимков на побережье актриса блеснула точеной талией и упругими бедрами, засветив «наливной персик» в небесно-голубом купальнике.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова в секси-бикини смело оголила сочные бедра. Фото: Instagram.com/klimovagram

«Все бывшие так и ахнули!!», «Шикардос! Ты просто ангел», «Летящей походкой… О, боги! Какая же ты сладкая», «Этот крепкий орешек будет сниться по ночам», «Счастливая улыбка, манящая фигурка, изящество линий!!», «Вильнула орехом — запала в душу», «Кожа просто матовая», «Богиня», «Мы в восхищении», — пишут фолловеры.

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