«Люблю до неба»: Климова в модных джинсах-бойфрендах поздравила Лютаеву с 56-летием

12 марта свой день рождения отмечает Татьяна Лютаева. Ей исполнилось 56 лет. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» поделилась свежими кадрами с именинницей, поздравив Татьяну с днем рождения. В кадре Екатерина Климова позировала в трендовых джинсах-бойфрендах с подворотами, мягком свитере и молодежных кроссовках на шнуровке. Поверх своего одеяния актриса накинула жакет.

Напомним, что у Екатерины Климовой есть четверо детей. Старшей из которых — Елизавете — уже исполнилось 19 лет, а младшей Белле — всего пять. С Татьяной Лютаевой экс-возлюбленная Гелы Месхи дружит давно. Они даже вместе ездят в отпуск. И это притом, что Татьяна значительно старше своей подруги: на целых тринадцать лет.

«С днем рождения! Моя мудрая, красивая, добрая, талантливая! У нас одно на двоих чувство юмора, печали и радости, тайны и мечты! Спасибо, что ты есть в моей жизни!! Люблю до неба! Татьяна Борисовна Лютаева, будь счастлива! Я всегда рядом», — отметила актриса.

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