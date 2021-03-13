«Зрительно делает ноги длиннее»: Кудрявцева в брюках-дудочках примерила алые лодочки на шпильке

Лера Кудрявцева в монохромном костюме изумрудного оттенка подобрала к луку алые туфли-лодочки на шпильке, которые стали акцентной деталью всего образа. За счет обуви, как говорит имиджмейкер-стилист Наталья Сулейкина, ведущей программы «Звезды сошлись» удалось воплотить стильный прием — «зрительно сделать ноги длиннее».

На съемочной площадке Лера Кудрявцева позировала с Анастасией Волочковой и ее 15-летней дочкой Ариадной. Наследница балерины живет с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным. При этом Ариша часто навещает звездную маму в ее особняке.

«Яркий и стильный образ, он ей очень идет! Брюки прямого кроя, удлиненный пиджак и футболка — это вариант как сделать брючный костюм не таким официальным. Хорошо подобрана обувь, которая зрительно делает ноги длиннее. Удачно подобранные аксессуары и комплементарное сочетание насыщенных цветов, согласно правилу цветового круга — делают образ ярким и стильным. Сейчас актуально делать акценты и сочетать несколько цветов в одном образе, главное соблюдать баланс, как сделала это Лера. Лера по цветотипу осень и ей идут такие насыщенные и яркие цвета. В данном образе все подобрано со вкусом», — отметила имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школа, курсы визажист Бьюти-фабрика, А также множество тематических курсов. В профессии уже около 10 лет.

Смотрите также: