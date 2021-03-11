«Как я буду из грязной тарелки есть?»: дочка Кудрявцевой сама помыла детскую посуду на кухне

Ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась свежими кадрами, показав, какой хозяюшкой растет ее дочка.

49-летняя Лера Кудрявцева поделилась в Instagram свежим домашним видеороликом с участием дочки Маши. При этом ведущая программы «Секрет на миллион» задалась вопросом: стоит ли ей завести отдельный аккаунт в Instagram для дочурки? Маша Макарова заметно подросла и стремится помогать маме по дому. Девочка, к примеру, уже сама моет посуду на кухне. Вот такая Машуля хозяйственная и аккуратная. Малышка просто огорошила свою маму, признавшись, что она не будет есть из грязной посуды, чем немало насмешила Кудрявцеву.

Маша растет очень смышленой, на видео заметно, как кроха насупила носик и недовольно отчитывала маму, говоря о том, что тарелки должны быть чистыми. Вот это характер! Поклонники по-достоинству оценили кадры с малышкой.

«Маш, не пойму! Еще раз, что ты мне сейчас сказала?» — спросила у малышки ее звездная мама. «Вот как я буду из грязной тарелки есть, как?» — посетовала Маша. «Вот, понимаешь, в чем вопрос», — с юмором отметила теледива.

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