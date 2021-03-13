«Мм, очень вкусно!»: Наталия Антонова поделилась рецептом рубленых котлет из курицы

В одной из последних публикаций актрисы Наталии Антоновой появился свежий кулинарный рецепт из мяса птицы. Знаменитость пожарила рубленые котлеты.

«Друзья! Спешу поделиться с вами рецептом рубленых котлет из курицы. Мм, очень вкусно!» — заявила Антонова.

Артистка нарезала мелко грудку (600 граммов), а к ней добавила помидоры черри. Предварительно она разрезала их пополам. Далее Антонова натерла сыр, порезала зелень: кинзу, укроп, зеленый лук и чеснок. Затем вязла одно яйцо, столовую ложку кукурузного крахмала, две столовых ложки муки, столовую ложку сметаны и специи по вкусу.

«Все тщательно перемешиваем. Обжариваем с обеих сторон до готовности и без крышки. Количество масла каждая хозяйка регулирует сама. Приятного аппетита!» — отметила Наталия.

Кстати, в качестве гарнира к котлетам актриса выбрала картофельное пюре.

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