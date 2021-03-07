«Приятного аппетита!»: Наталия Антонова приготовила фокаччу с травами и пармезаном

Артистка Наталия Антонова разместила в своем микроблоге очередной кулинарный шедевр. К Международному женскому дню знаменитость решила уделить внимание кухне Италии.

Наталия испекла фокаччу — пшеничные лепешки. К ним актриса добавила итальянские травы и пармезан. Однако, рецепт можно немного изменить, если украсить лепешки оливками и томатами.

Для начала Антонова в глубокой чашке просеяла муку, добавила соль, сахар, дрожжи и все хорошо перемешала.

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Вам понадобится 400 граммов муки, половина чайной ложки сухих дрожжей, две чайных ложки сахара, половина чайной ложки соли.

После того, как артистка просеяла муку, она принялась замешивать тесто. Наталия влила теплую воду, растительное масло. Полученную смесь прикрыла полотенцем и убрала в теплое место. Отметим, что кипяченой воды нужно взять 200 миллилитров, а растительного масла — одну столовую ложку.

Готовое тесто необходимо немного «помять», чтобы убрать лишний воздух. Затем равномерно распределяем тесто по предварительно смазанной маслом форме для выпечки, накрываем и оставляем подняться примерно на полчаса.

«Если хотите, можно сделать выемки в тесте и положить в каждую выемку начинку, например, оливки и помидоры», — предложила знаменитость.

После того, как тесто поднялось, посыпаем его сверху итальянскими травами и сыром. А далее выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

«До образования румяной корочки. Приятного аппетита!», — резюмировала Антонова.

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