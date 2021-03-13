«Проводили зиму»: Олеся Судзиловская не смогла пропустить гуляния на Масленицу

Телеведущая Олеся Судзиловская опубликовала свежее фото, на котором стоит рядом с чучелом для Масленицы.

Артистка рассказала, что в выходной день не стала сидеть дома, а отправилась провожать зиму. Масленичная неделя для Судзиловской запомнилась не только вкусными блинами со сметаной, но и торжественными хороводами вокруг костра. В Stories личного профиля артистка показала яркие сувениры на ярмарке, а также народные гуляния с песнями и танцами.

«С Масленицей, дорогие! В сторис, как проводили зиму! Весна, набирай силу, согрей нас своим теплом, разбуди краски, цветы, любовь!» — пожелала Судзиловская.

Отметим, что для прогулки Олеся выбрала теплую шубку, брюки из темного денима, шапку и болоневые ботинки светло-серого оттенка.

«Красивая как всегда», «Красотка, и Вас с Масленицей, неземная, любимая актриса», «Олеся, вы наша весна, а блины — это радость, когда видим вас в нарядах Руси!» — восхитились улыбающейся Олесей ее поклонники.

Отметим, пока одни знаменитости отмечали конец масленичной недели, другие повеселились на вечеринке года в честь дня рождения Насти Ивлеевой.

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